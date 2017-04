Le président ordonne à préparer le budget pour fournir les salaires des employés







SANA'A, 11 Avril. (SABA) - Le président du Conseil politique suprême, Saleh al-Sammad, a ordonné mardi au gouvernement de salut national de préparer le budget général et de compléter les procédures constitutionnelles pour son approbation afin de collecter les revenus et de fournir des salaires pour tous les employés de l'État.



Au cours de sa rencontre avec les membres du Conseil politique suprême et du Cabinet, al-Sammad a souligné l'importance de soutenir les fronts militaires et de répondre à leurs besoins en tant que priorités budgétaires.



Saleh Al-Sammad a également demandé au gouvernement et à la Banque centrale du Yémen de trouver des solutions de rechange pour résoudre le problème de liquidité, comme la carte d'approvisionnement et le porte-monnaie.



Il a exhorté le gouvernement à contrôler et à réformer les ressources financières et à élargir son cercle et à collecter toutes ces ressources par l'intermédiaire des organismes officiels des recettes conformément à la Constitution et à la loi et conformément à la décision n ° 2 du gouvernement de fournir à toutes les parties et faire rapport à ce sujet.



Il a souligné l'importance de former un conseil économique supérieur dans les prochains jours et de lancer une solidarité sociale.



Le Président a également demandé au gouvernement d'activer les mécanismes et les outils pour lutter contre la contrebande douanière et l'évasion fiscale et les suivre; De plus, encourager le secteur privé et simplifier les procédures afin d'améliorer l'économie nationale et de fournir des services aux Yéménites.



Il a souligné la nécessité de l'engagement du gouvernement à la transparence dans la clarification des sources de collecte des recettes selon un mécanisme qui assure son approvisionnement en trésor d'Etat représenté par la Banque centrale du Yémen et ses décaissements conformément aux lois et soumet un rapport mensuel sur le progrès du travail du gouvernement au Conseil politique suprême.



Le président a souligné l'importance de respecter le droit et la constitution de tous les organes du gouvernement.



Il a confirmé que toutes les parties doivent adhérer et se conformer à la direction du conseil politique suprême et geler les décrets émis depuis la formation du gouvernement et l'annulation de tous les décrets émis le 5 février 2017 et le 6 mars 2017.



Il a souligné que le Conseil politique suprême travaillera avec un mécanisme ferme pendant la phase suivante et ne tolérera pas d'irrégularités.



Il a souligné que le devoir de tous est de faire face à l'agression et de renforcer la fermeté et de renforcer la performance des institutions de l'État.





I T



[11/أبريل/2017]Saba