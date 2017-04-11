محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير عام التجهيزات بوزارة الصحة يتفقد العمل بمستشفى وعلان في بلاد الروس







تفقد مدير عام التجهيزات بوزارة الصحة المهندس إسماعيل العلفي سير العمل بمستشفى وعلان ببلاد الروس محافظة صنعاء.



واستمع من مدير المستشفى الدكتور خالد الوذن إلى شرح حول الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وثمن العلفي جهود الكادر الطبي في المستشفي وإصرارهم على تقديم الخدمات الإنسانية رغم الصعوبات .. مشيرا إلى أن الزيارة تأتي للإطلاع على إحتياجات المستشفى من معدات طبية وغيرها.



رافق خلال الزيارة مدير إدارة المرأة بمكتب الصحة بالمحافظة حياة جعدان.

سبأ [11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ