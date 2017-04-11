محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بكلية التربية والعلوم التطبيقية بريمة تندد باستمرار العدوان





نظم طلاب وأكاديميو كلية التربية والعلوم التطبيقية بمحافظة ريمة اليوم وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان السعودي الأمريكي.



واستنكر المشاركون في الوقفة الصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وجرائم ضد الإنسانية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ومحاولة احتلال محافظة الحديدة والسواحل الغربية بحجج ومبررات واهية.



وألقيت كلمات في الوقفة أكدت أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في حماية السواحل الغربية لليمن والدفاع عنها من أي تدخلات خارجية .



وأشارت الكلمات إلى أن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة وأن أبناء الشعبي اليمني قادرين على حماية أرضهم والدفاع عنها .. مشيدين بالملاحم البطولية والانتصارات الأسطورية التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والبطولة.



ودعت الكلمات أبناء الوطن إلى مزيد من التلاحم والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحاك ضد الوطن وفي مقدمتها التصدي للعدوان السعودي الأمريكي.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدا من الثبات والصمود في مواجهته والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



سبأ [11/أبريل/2017] ريمة – سبأ:سبأ