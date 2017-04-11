الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي حملت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الطفل جاسم نخلة (17 عاما) متأثرا بإصابته، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار عليه قرب مخيم الجلزون، شمال رام الله، في الـ23 من مارس الماضي.