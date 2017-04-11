[11/أبريل/2017]
المحويت - سبأ:
قيًم إجتماع تربوي بمديرية شبام كوكبان بالمحويت أداء مدراء مدارس الأهجر والمعلمين والصعوبات التي تواجههم.
واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية بالمديرية عبدالله القاسمي، ومدراء المدارس ومعلمو مدار عزل الأهجر، تقرير عن سير العملية التعليمية بمدارس الأهجر والصعوبات التي تواجه المدارس وسبل معالجتها.
وأكد الإجتماع أهمية إستمرار العملية التعليمية في مختلف المدارس وإفشال رهانات العدوان في تعطيل التعليم .. مشيدا بصمود المعلمين في أداء الرسالة التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الراهنة.
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