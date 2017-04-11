ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 07:13:44م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بإعداد الموازنة العامة وتوفير مرتبات موظفي الدولة
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد الموازنة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والسعي الجاد لتحصيل الايرادات وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة.
الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
حملت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الطفل جاسم نخلة (17 عاما) متأثرا بإصابته، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار عليه قرب مخيم الجلزون، شمال رام الله، في الـ23 من مارس الماضي.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
آخر الأخبار:
وقفة احتجاجية بكلية التربية والعلوم التطبيقية بريمة تندد باستمرار العدوان
إجتماع تربوي بشبام بالمحويت يقيًم الأداء بمدارس الأهجر
تشييع جثمان الشهيد عبد الله المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب راضي شنيشل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تشييع جثمان الشهيد عبد الله المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة
[11/أبريل/2017]
صنعاء - سبأ:
 شٌيع اليوم بصنعاء جثمان الشهيد عبد الله يحيي المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن في المخا بمحافظة تعز.

وخلال التشييع الذي حضره عدد من رؤساء المؤسسات الإعلامية وجمع غفير من زملاء ومحبي وأقارب الشهيد أشاد المشيعون بمناقب الشهيد المؤيد في خدمة الوطن والدفاع عنه.. مؤكدين أنهم ماضون على دربه وأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وإنما ستزيد الشعب إصرارا وإرادة على الصمود ومواجهة العدوان ومرتزقته .

وثمن نائب وزير الإعلام هاشم شرف الدين تضحيات الشهيد عبدالله المؤيد في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره .. مشيرا إلى أن الشهيد رائد تخلى عن منصبه وتحرك إلى الجبهات للذود عن الوطن ومواجهة الغزاة والمحتلين.

وأشار إلى أن الشهيد قدم النموذج الأرقى في العطاء الإعلامي وتدرج فيه ابتداء من إذاعة صعدة مرورا بالعمل في اللجنة الثورية بوزارة الإعلام وتأسيس إذاعة صوت الشعب وإنتهاءا بمنصبه وكيلا لوزارة الإعلام لشئون الصحافة قبل أن يختار طريق الشهادة في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن.

ولفت نائب وزير الإعلام إلى أن جميع الإعلاميين والصحفيين معنيون بالوفاء لتضحيات الشهداء .. داعيا إياهم إلى توجيه أقلامهم في سبيل نصرة الحق والدفاع عن المستضعفين والمظلومين ومواجهة غطرسة العدوان .

فيما أشار والد الشهيد يحيي عبدالله المؤيد إلى أن نجله اختار لنفسه حياة الشموخ والعز والإباء تاركا منصبه بوزارة الإعلام واستشهد وهو يقارع الظالمين والطغاة والمستكبرين.

وحث الجميع على أن يكونوا قدوة في التضحية والفداء لهذا الوطن ومقارعة الظلم والبغي والعدوان والإحتلال.

تخلل مراسم التشييع مقتطفات ونماذج من كلمات الشهيد عبدالله المؤيد.

وقد ووري جثمان الشهيد عبدالله المؤيدة في روضة الشهداء بقهرة النص بمحافظة صعدة بعد أن كانت قد أجريت للشهيد مراسيم التشييع والصلاة عليه في جامع الحشحوش بحي الجراف الغربي بأمانة العاصمة.

تغمد الله الشهيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ
  المزيد من (محلي)
وقفة احتجاجية بكلية التربية والعلوم التطبيقية بريمة تندد باستمرار العدوان
إجتماع تربوي بشبام بالمحويت يقيًم الأداء بمدارس الأهجر
وقفة بمدرسة النهضة بمديرية بحفاش بالمحويت تندد بإستمرار العدوان
رئيس المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بإعداد الموازنة العامة وتوفير مرتبات موظفي الدولة
بدء حملة التخلص من الكلاب الضآلة بمدينة البيضاء (للصحف)
أبناء وصاب العالي بذمار يعلنون في لقاء قبلي النفير العام في مواجهة العدوان
بدء دورة في المهارات الحياتية النسوية بمديرية السبرة بإب
إدارية محلي الحديدة تناقش إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة
تدشين إحلال شجرتي البن واللوز بدﻻ عن القات بمحافظة حجة
إختتام دورة حول الأمن الغذائي القائم على الزراعة بمديرية السياني بإب
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بكلية التربية والعلوم التطبيقية بريمة تندد باستمرار العدوان
[11/أبريل/2017]
تحالف العدوان يمنع ثلاث بواخر محملة بالمواد الغذائية من الدخول إلى المياه الإقليمية
[11/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[11/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات
[11/أبريل/2017]
وقفتان بالحيمة الخارجية بصنعاء تنديدا بإستمرار العدوان
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by