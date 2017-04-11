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الاتحاد العراقي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب راضي شنيشل
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  رياضة
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب راضي شنيشل
[11/أبريل/2017]
بغداد - سبأ:
 قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب راضي شنيشل وجميع أعضاء الجهاز التدريبي ضمن سلسلة من القرارات بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع رئيس اللجنة الاولمبية العراقية حارس المرمى السابق رعد حمودة.

وقال الاتحاد في بيان له "عقد الاتحاد العراقي اجتماعا مهما لتدارس الوضع الكروي وبعد الاستماع إلى مقترحات رئيس اللجنة الاولمبية العراقية اتخذت عدة قرارات من بينها إقالة الجهاز التدريبي للمنتخب والبحث عن جهاز تدريبي أجنبي بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية والحكومة العراقية لتوفير الأموال اللازمة لذلك".

ولم يتضمن بيان الاتحاد العراقي أي إشارة تتعلق بنتائج المنتخب في مشوار التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 حيث يحتل الخامس قبل الأخير لترتيب المجموعة الآسيوية الثانية وأخرج نهائيا من المنافسة.

وناقش المشاركون في الاجتماع توصيات قدمتها اللجنة الاولمبية إلى الاتحاد.

وقاد شنيشل منتخب بلاده في نهائيات أسيا في استراليا 2015م وحصل على المركز الرابع، وامضي معه 45 يوما بتكليف من الاتحاد العراقي الذي تعاقد معه رسمياً في ابريل 2016 لقيادته في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018م.

سبأ
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