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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 07:13:44م
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  رياضة
سول الكوري يجدد آماله في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على مضيفه ويسترن سيدني
[11/أبريل/2017]
سيدني- سبأ:
 حقق (إف.سي) سول الكوري الجنوبي انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي 3-2 اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة.

وحصد إف.سي سول أول 3 نقاط له في المجموعة محتلا المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ويسترن سيدني، وبفارق 6 نقاط خلف أوراوا ريد دياموندز الياباني الذي انتزع الصدارة بفارق الأهداف أمام شنغهاي الصيني بعد أن تغلب عليه اليوم 1-صفر.

وأنهى سول الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين سجلهما سيوك هيون لي وديان داميانوفيتش في الدقيقتين الرابعة و42 وأضاف داميانوفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 قبل أن يرد ويسترن سيدني بهدفين سجلهما تيري أنتونيس ولاشلان سكوت في الدقيقتين 77 و92 .

وعلى ملعب استاد "سايتاما" في اليابان، حسم أوراوا ريد دياموندز المباراة بهدف وحيد سجله رافاييل سيلفا في الدقيقة 44 .

وأتيحت أمام شنغهاي أكثر من فرصة ذهبية للرد في الشوط الثاني، لكن أوسكار دوس سانتوس أهدر ضربتي جزاء للفريق في الدقيقتين 66 و77.

سبأ
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