محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة بمدرسة النهضة بمديرية بحفاش بالمحويت تندد بإستمرار العدوان المحويت - سبأ:

نظم طلاب وطالبات مدرسة النهضة براود اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والحصار الجائر.



واستنكر طلاب وطالبات المدرسة في الوقفة التي حضرها مدير مكتب التربية بالمديرية أحمد الزين الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني والتي يندى لها جبين الإنسانية .. داعيين المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء .



وأشادت الوقفة بالدور البطولي للجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. محملين دول تحالف العدوان مسؤولية إستهداف المدارس والمنشآت التعليمية والتربوية في مختلف المحافظات .



وأكد طلاب وطالبات المدرسة إستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الذي يسعى لتعطيل وإفشال العملية التعليمية.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ