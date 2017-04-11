محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء حملة التخلص من الكلاب الضآلة بمدينة البيضاء (للصحف) البيضاء - سبأ:

بدأت بمدينة البيضاء اليوم حملة للتخلص من الكلاب المسعورة والضآلة، ينفذها مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين بالتنسيق مع عقال الحارات في أحياء وشوارع المدينة .



وفي الحملة التي حضرها أمين عام محلي مدينة البيضاء صادق القاضي، أشار مدير مكتب الأشغال بالمحافظة المهندس منير الصلوي إلى ما تشكله الكلاب المسعورة والضآلة من مخاطر على حياة المواطنين والأطفال بصورة خاصة.



وأوضح أن الحملة التي تستمر عشرة أيام تأتي وفق برنامج معد يشمل أحياء وشوارع مدينة البيضاء نتيجة مناشدات وشكاوي تقدم بها المواطنين لمواجهة مخاطر الكلاب المسعورة.



فيما أشار مدير إدارة صحة البيئة والبلديات بمكتب الأشغال بالمحافظة عبدالله الرماح إلى أن الحملة ينفذها فريق مختص بإدارة الإصحاح البيئي الميداني.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ