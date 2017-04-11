اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق مسقط - سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (01ر29) نقطة وبنسبة (52ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، عند مستوى (95ر5549) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (96ر5578) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(264) ألفًا و(929) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (8ر11) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(567) ألفًا و(277) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (173ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (60ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (409) آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته (06ر18) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (877) ألف ريال عماني أي ما نسبته (71ر38) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (468) ألف ريال عماني وبنسبة (66ر20) في المائة.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ