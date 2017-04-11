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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 07:13:44م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بإعداد الموازنة العامة وتوفير مرتبات موظفي الدولة
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد الموازنة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والسعي الجاد لتحصيل الايرادات وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة.
الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
حملت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الطفل جاسم نخلة (17 عاما) متأثرا بإصابته، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار عليه قرب مخيم الجلزون، شمال رام الله، في الـ23 من مارس الماضي.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[11/أبريل/2017]
مسقط - سبأ:
 انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (01ر29) نقطة وبنسبة (52ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، عند مستوى (95ر5549) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (96ر5578) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(264) ألفًا و(929) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (8ر11) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(567) ألفًا و(277) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (173ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (60ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (409) آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته (06ر18) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (877) ألف ريال عماني أي ما نسبته (71ر38) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (468) ألف ريال عماني وبنسبة (66ر20) في المائة.

سبأ
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