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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 07:13:44م
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  محلي
أبناء وصاب العالي بذمار يعلنون في لقاء قبلي النفير العام في مواجهة العدوان
[11/أبريل/2017]
ذمار - سبأ:
 أكد وجهاء وأعيان وأبناء مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.

واستنكروا في لقاء قبلي اليوم بحضور قيادات السلطة المحلية بالمديرية إستمرار العدوان والحصار على اليمن .. مؤكدين جهوزيتهم الكاملة للتصدي للعدوان وإفشال مخططاته الرامية للسيطرة على محافظة الحديدة ومؤامراته على الساحل الغربي للبلاد.

وجددوا التأكيد على مساندتهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وكذا إستعدادهم رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة قوى العدوان ودحر الغزاة.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمن من قتل وتجويع وتدمير لمنشآته والبنية التحتية والضغط على دول تحالف العدوان بإيقاف عدوانها ورفع الحصار الظالم على اليمن منذ ـأكثر من عامين.

ونددوا بالصمت الدولي المخزي تجاه ما يتعرض له اليمنيين من جرائم حرب وإبادة تتنافى مع القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية ويرتكبها تحالف العدوان على مرأى ومسمع العالم .

سبأ
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