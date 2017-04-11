اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض الأسهم الأوروبية صباحاً بقيادة أسهم البنوك والتكنولوجيا لندن - سبأ:

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء تحت وطأة البنوك وشركات التكنولوجيا متأثرة بانخفاض في سهم ديالوج سيميكوندكتور لكن قطاع التكنولوجيا قدم بعض الدعم.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة في حين ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 في المائة.



وتصدرت أسهم التكنولوجيا خسائر القطاعات بانخفاضها 0.8 في المائة بعد أن تراجع سهم ديالوج 18.4 في المائة.



وخفضت بنكوس لامبي للسمسرة تصنيفها لشركة صناعة الرقائق إلى "بيع" من "شراء".



وتعرض سهم إيه.إم.إس لضغوط بعد أن خفض يو.بي.إس تصنيفه له إلى "محايد" من "شراء" ليهبط السهم 7.5 في المائة.



ونزلت أسهم البنوك 0.4 في المائة بقيادة بنكو بوبولار الذي فقد سهمه 5.6 في المائة.. وكان البنك قد قال أمس الاثنين إنه يدرس زيادة رأس المال مرة أخرى لتنظيف ميزانيته العمومية وإنه سيدرس صفقة اندماج.. لكن ارتفاعا في أسهم شركات النفط قدم دعما ليتقدم مؤشر القطاع 0.1 في المائة.



وكان سهم بلفور بيتي على رأس الرابحين بصعوده 5.9 في المائة في حين قفز سهم جيفودان 3.5 في المائة بعد أن فاقت مبيعات الربع الأول توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة أنباء (رويترز).



وسجل سهم مجموعة إل.في.إم.اتش للمنتجات الفاخرة مستوى قياسيا مرتفعا حيث زاد 1.7 في المائة بعد الإعلان عن ارتفاع مبيعات الربع الأول على نحو فاق توقعات المحللين.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ