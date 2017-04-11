محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة في المهارات الحياتية النسوية بمديرية السبرة بإب إب - سبأ:

بدأت بمديرية السبرة بإب اليوم دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية النسوية، ينظمها برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية بالصندوق الإجتماعي للتنمية.



تهدف الدورة في ستة أيام ضمن مشروع التفعيل المجتمعي وتدريب مجالس القرى وتعزيز التماسك المجتمعي لدعم المبادرات المجتمعية إكساب 300 متدربة من عزل وقرى مديرية السبرة مهن وحرف تمكنهن من الإعتماد على الذات وتوفير مصدر دخل لهن وأسرهن.



وأوضح مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة إب المهندس محسن الصبري أن برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية بدأ بمشروع التفعيل المجتمعي بمديرية السبرة لتحفيز النساء الريفيات في القرى وتنمية قدراتهن بما يسهم في تحسين ظروفهن المعيشية.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج تتمثل في تدريب أبناء القرى على المهارات الحياتية بما يكفل رفع إمكانيات الإنتاج للحد من الفقر والبطالة خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.



فيما أشار ضابط برنامج التمكين من أجل التنمية المحلية المهندس طاهر البعداني إلى أن المرحلة الأولى من دورات المهارات الحياتية تم خلالها تدريب نساء القرى المستهدفة على صناعة البخور والعطور والزباد ولبن العصفور والمنظفات والحلويات .



وبين أن المرحلة الثانية من البرنامج تتمثل إقامة دورات في الإسعافات الأولية والطوارئ ودورات أخرى في مختلف المجالات .. لافتا إلى أن تنفيذ الدورات يساعد في تعزيز إنتاج الأفراد من تلك البرامج والمشاريع وتنمية قدراتهم للمساهمة في تطوير مجتمعاهم المحلية.



ولفت المهندس البعداني إلى أن أكثر من عشر عزل بمديرية السبرة تستفيد من البرنامج الذي يسير بصورة إيجابية من أجل تقديم الصورة المثلى للمجتمعات الريفية.



يذكر أن مشروع التفعيل المجتمعي يهدف لتفعيل دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال التدريب وخلق فرص العمل يعود بالفائدة على المستهدفين.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ