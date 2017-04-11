ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 07:13:44م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يوجه الحكومة بإعداد الموازنة العامة وتوفير مرتبات موظفي الدولة
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى، حكومة الإنقاذ الوطني بإعداد الموازنة العامة واستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها والسعي الجاد لتحصيل الايرادات وتوفير المرتبات لكافة موظفي الدولة.
الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
حملت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الطفل جاسم نخلة (17 عاما) متأثرا بإصابته، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار عليه قرب مخيم الجلزون، شمال رام الله، في الـ23 من مارس الماضي.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
آخر الأخبار:
وقفة احتجاجية بكلية التربية والعلوم التطبيقية بريمة تندد باستمرار العدوان
إجتماع تربوي بشبام بالمحويت يقيًم الأداء بمدارس الأهجر
تشييع جثمان الشهيد عبد الله المؤيد وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة
الاتحاد العراقي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب راضي شنيشل
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
قريع يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك
[11/أبريل/2017]
القدس المحتلة - سبأ:
 طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، دول العالم والمنظمات الأممية والحقوقية، بضرورة توفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الذي كفل حق العبادة والاعتقاد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد ناشد قريع في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الأمتين العربية والإسلامية بحماية أولى القبلتين من الدمار والخراب والتدنيس اليومي الذي يجري بإمعان من قبل المستوطنين.

وأكد خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من خراب ودمار بمرافق المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامه بأعداد كبيرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحجة البحث عن معتكفين.. مستهجنا حملة التفتيش المسعورة التي نفذتها شرطة الاحتلال في مُصليات المسجد الاقصى ومرافقه وعياداته، عقب القيام بتحطيم أقفال العديد من الأبواب وخلع بعضها، وتدنيس المُصليات بأحذيتهم، واعتقال أحد المُصلين.

وحذر قريع من خطورة الدعوات العنصرية المتواصلة من (منظمات الهيكل) المزعوم لأنصارها بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى المبارك والمشاركة في فعاليات عيد الفصح العبري، من خلال تنفيذ شعائر تلمودية وتقديم القرابين في باحاته الطاهرة.

ولفت الى توتر الاوضاع في مدينة القدس، خاصة في المسجد الاقصى المبارك ومحيطه، وانتشار قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، واحتجاز بطاقات الشبان والنساء على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد، وتسيير الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة والمحمولة والخيالة، ونصب المتاريس في الشوارع والطرقات وعلى أبواب القدس القديمة والأقصى المبارك.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الحكومة البرتغالية: الاستيطان الاسرائيلي عائق أمام تحقيق حل الدولتين والسلام في المنطقة
مقتل معلمة وتلميذ في فصل دراسي برصاص مسلح في كاليفورنيا
الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
السلطات الإسبانية تعتقل مبرمجا روسيا مطلوبا لدى الولايات المتحدة
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم
الاحتلال الإسرائيلي يُخلف خرابا بمرافق الأقصى والمستوطنون اليهود يجددون اقتحاماتهم
بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في موسكو
المعارضة الفنزويلية تنظم موجة أخرى من الاحتجاجات المناهضة للحكومة
كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بالرد على تحركها العسكري ''المتهور''
مقتل 7 أشخاص في انهيار بموقع إنشاء في مكسيكو سيتي
العدوان السعودي على اليمن
وقفة احتجاجية بكلية التربية والعلوم التطبيقية بريمة تندد باستمرار العدوان
[11/أبريل/2017]
تحالف العدوان يمنع ثلاث بواخر محملة بالمواد الغذائية من الدخول إلى المياه الإقليمية
[11/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[11/أبريل/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات
[11/أبريل/2017]
وقفتان بالحيمة الخارجية بصنعاء تنديدا بإستمرار العدوان
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by