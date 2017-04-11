عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قريع يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك القدس المحتلة - سبأ:

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، دول العالم والمنظمات الأممية والحقوقية، بضرورة توفير الحماية للمسجد الأقصى المبارك من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الذي كفل حق العبادة والاعتقاد.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد ناشد قريع في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الأمتين العربية والإسلامية بحماية أولى القبلتين من الدمار والخراب والتدنيس اليومي الذي يجري بإمعان من قبل المستوطنين.



وأكد خطورة ما قامت به قوات الاحتلال من خراب ودمار بمرافق المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامه بأعداد كبيرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحجة البحث عن معتكفين.. مستهجنا حملة التفتيش المسعورة التي نفذتها شرطة الاحتلال في مُصليات المسجد الاقصى ومرافقه وعياداته، عقب القيام بتحطيم أقفال العديد من الأبواب وخلع بعضها، وتدنيس المُصليات بأحذيتهم، واعتقال أحد المُصلين.



وحذر قريع من خطورة الدعوات العنصرية المتواصلة من (منظمات الهيكل) المزعوم لأنصارها بتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الاقصى المبارك والمشاركة في فعاليات عيد الفصح العبري، من خلال تنفيذ شعائر تلمودية وتقديم القرابين في باحاته الطاهرة.



ولفت الى توتر الاوضاع في مدينة القدس، خاصة في المسجد الاقصى المبارك ومحيطه، وانتشار قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين، واحتجاز بطاقات الشبان والنساء على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد، وتسيير الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة والمحمولة والخيالة، ونصب المتاريس في الشوارع والطرقات وعلى أبواب القدس القديمة والأقصى المبارك.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ