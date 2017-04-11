محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إدارية محلي الحديدة تناقش إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة الحديدة - سبأ:

ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة في إجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أراضي الدولة بالمحافظة.



واستعرض الإجتماع الآلية التي يجب إتباعها لمعرفة وتحديد أراضي الدولة لدى المؤسسة الإقتصادية وكيفية الاستفادة من المساحات المتبقية.



وأكد الاجتماع ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة التي تستفيد منها بعض المؤسسات الحكومية والإستفادة من المساحات المفتوحة بمشاريع تخدم قطاع التنمية في المحافظة.



وكلف الإجتماع لجنة برئاسة رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي المحافظة أحمد شعبين للنزول الميداني إلى موقع الأراضي التابعة للمؤسسة الإقتصادية وحصر الأراضي التي تستفيد منها المؤسسة وطرح بقية الأراضي للإستثمار.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ