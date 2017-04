La coalition empêche trois navires chargés de nourriture d'entrer les eaux territoriales









HODEIDA, 11 Avril. (SABA) - La coalition saoudo- américaine a empêché trois navires chargés de denrées alimentaires de pénétrer dans les eaux territoriales.



Une source a précisé à (SABA) que la coalition d'agression a empêché trois navires chargés de denrées alimentaires et les a forcé à rester à l'écart du port de Hodeïda.



La source a condamné la continue du blocus de l'agression sur le peuple yéménite et d'empêcher l'arrivée de l'approvisionnement en nourriture et médicaments.





[11/أبريل/2017]Saba