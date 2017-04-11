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  محلي
تدشين إحلال شجرتي البن واللوز بدﻻ عن القات بمحافظة حجة
[11/أبريل/2017]
حجة  - سبأ:
 دشن وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي ووكيل وزارة الزارعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي المهندس عبد الواحد الحمدي في عدد من المناطق الزراعية إحلال شجرتي البن واللوز بدلا عن القات بدعم صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة محمد علي القيسي، أشاد الوكيل الصوفي بجهود قيادة وزارة الزراعة وحرصها على تشجيع المزارعين بإحلال شجرتي البن واللوز محل القات بإعتبارهما من المحاصيل النقدية التي تسهم في تحسين مستوى الدخل للمزارعين.

وأشار إلى أن محافظة حجة ضمن المحافظات التي تعتمد على النشاط الزراعي والذي لحق به أضرار بالغة جراء العدوان السعودي الأمريكي، ما إنعكس آثاره على الأوضاع الإقتصادية للمزارعين بالمحافظة .

ودعا المزارعين إلى اإاستفادة من موسم الأمطار لزراعة المحاصيل النقدية نظرا لتأقلمها مع الظروف المناخية واستهلاكها كميات قليلة من الماء إضافة إلى قيمتها النقدية.

فيما أوضح وكيل الزراعة والري أن الوزارة خصصت 68 ألف شتلة من أشجار البن واللوز لزراعتها في سبع محافظات منها محافظة حجة .. مشيرا إلى أنه تم تخصيص ستة آلاف شتلة من البن وألف و660 شتلة من اللوز لمحافظة حجة سيتم توزيعها على المزارعين بالمناطق المستهدفة كون محافظة حجة مصنفة محافظة زراعية بدرجة أساسية .

وكان الوكيل محمد علي القيسي ووكيل الوزارة المهندس عبدالواحد الحمدي، قاما بزرع عدد من شتلات البن واللوز في مدرسة هارون الرشيد للبنات بهدف تعزيز أهمية غرس الشجرة وقيمتها الجمالية والإقتصادية في نفوس الأجيال.

حضر التدشين مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة يحي القدمي وعدد من مدراء العموم المختصين بالوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المختصين بالمحافظة.

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