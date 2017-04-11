عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحكومة البرتغالية: الاستيطان الاسرائيلي عائق أمام تحقيق حل الدولتين والسلام في المنطقة



لشبونة- سبأ:

أعربت الحكومة البرتغالية عن أسفها العميق، ازاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأخير حول بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يشكل عائقا حقيقياً أمام قابلية إقامة الدولة الفلسطينية.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد دعت الحكومة البرتغالية في بيان وزعته وزارة خارجيتها، سلطات الإحتلال الاسرائيلية إلى إعادة النظر بهذا القرار، الذي يشكل عائقا جديدا أمام تحقيق حل الدولتين، وأمام السلام والأمن في المنطقة.



وأكدت أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خرق للقانون الدولي، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات أحادية الجانب، التي تزيد من خطر تصعيد العنف من جديد.





سبأ [11/أبريل/2017]سبأ