محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة حول الأمن الغذائي القائم على الزراعة بمديرية السياني بإب إب - سبأ:

اختتمت بمديرية السياني بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية حول الأمن الغذائي القائم على الزراعة، نظمتها مؤسسة خديجة للتنمية بالشراكة مع جمعية الثقة بتمويل من منظمة الأوتشا.



هدفت الدورة في يومين إكساب 40 مزارعة طرق ووسائل تنفيذ وإعداد الحقول الزراعية لزراعة الخضار ومعرفة أنواعها وطريقة زراعتها وكيفية إعداد السماد المناسب للخضروات وذلك ضمن مشروع تعزيز الأمن الغذائي وخلق أنشطة قائمة على الزراعة بمديرية السياني.



وفي الإختتام أشار أمين عام محلي المديرية أحمد الوائلي إلى أهمية الدورة في تعزيز قدرات المشاركات في جوانب الأمن الغذائي .. مبينا أن الأوضاع الراهنة للشعب اليمني فرض تحالف العدوان حصار على واردات الغذاء وقفزت محافظة إب مراتب في إنعدام الغذائي، ما يتوجب توفير بدائل غذائية للأسرة من الحقل والحديقة المنزلية .



ولفت إلى أن أهم غذاء للطفل والأم والأسرة تتمثل في المنتجات الزراعية وخصوصا الخضار الطبيعية .



فيما استعرض مدير مشروع الأمن الغذائي بالمديرية عبد الرحيم العقاب خطوات المشروع والتي تشمل توزيع الغذاء للنازحين والحوامل والمرضعات والأطفال بالشراكة مع مكاتب التخطيط والصحة والزراعة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.



وبين أن النشاط الزراعي يشمل تدريب المزارعين واختيار الأراضي الزراعية وإعدادها وتوفير الشتلات الجاهزة للمزارعين من خلال عمل قسائم تسلم للمزارعين بحسب مساحة ونوع الأرض الزراعية بالإضافة إلى السماد والتنسيق مع مشروع المياه بالمديرية لدعم المزارعين بكميات من المياه طوال فترة المشروع كمساهمة من المشروع والسلطة المحلية.



من جانبه أشار المستشار الزراعي للمشروع المهندس سند عبد الجليل إلى أن المشروع يستخدم أفضل البذور المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتم إعداد الشتلات في المشتل المركزي بالمحافظة بدعم ومساندة من مكتب الزراعة والري بالمحافظة.



ولفت إلى المشروع يشمل تدريب المزارعات عبر مهندسين زراعيين أصحاب خبرة ومعرفة في الزارعة بالإضافة لزيارة المزارع والحدائق المنزلية وتقديم الإستشارة الزراعية من المختصين طيلة فترة المشروع .

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ