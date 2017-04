Lettre urgente à l'ONU du Yémen







SANA'A, 11 Avril. (SABA) - Le ministre des Affaires étrangères, Hisham Sharaf a rencontré mardi , le Coordonnateur résident des Nations Unies au Yémen, Jimmy McGoldrick.





Lors de l'audience, le ministre Sharaf lui a remis une lettre urgente adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Président et les membres du Conseil de sécurité, qui réfute les allégations de l'Arabie Saoudite – les Etats-Unis sur le port de Hodeïda et l'escalade pratiquée par les pays d'agression sur la côte ouest du Yémen .





Le port de Hodeïda est l'artère principale à l'entrée de la nourriture et médicaments pour près de 80% du peuple yéménite, ainsi que l'entrée de l'aide humanitaire des organisations internationales travaillantes au Yémen.







La lettre a confirmé que tout ciblage du port conduira à une aggravation de la crise humanitaire que le pays connaît, une famine en raison du siège imposé sur le peuple yéménite, représente une intention de commettre un crime de génocide contre le peuple tout entier







Il a averti que le ciblage de la coalition saoudienne contre les civils à la côte ouest du Yémen est une violation de toutes les conventions internationales et les normes humanitaires , en particulier le droit international humanitaire.





Il a également démenti les allégations de la coalition sur la trafic des armes iraniennes au Yémen et a appelé le Conseil de sécurité pour informer tous les membres de cela, a demandé aux États-Unis à prouver ces allégations.







Le ministre Sharaf a demandé dans sa lettre, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour arrêter les opérations militaires de la coalition de l'agression saoudienne contre le Yémen.





A la fin de la lettre, il a souligné la position ferme et claire du Yémen appelant à une paix juste, se félicitant des les efforts continus du Secrétaire général de l'ONU pour arrêter l'agression militaire, la pression vers la conduite d'un dialogue yéménite - saoudien parallèlement du dialogue yéménite - yéménite pour un règlement politique pacifique.









