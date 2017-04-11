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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 05:35:05م
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  اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب وسط إقبال على الملاذات الآمنة بفعل مخاطر سياسية
[11/أبريل/2017]
لندن - سبأ:
 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة وسط تصاعد التوترات السياسة والأمنية بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط والانتخابات الفرنسية الوشيكة.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.15 في المائة إلى 1256.10 دولار للأوقية (الأونصة) في حين زادت عقود الذهب الأمريكية 0.5 في المائة لتسجل 1259.50 دولار.

وزادت الفضة 0.1 في المائة في المعاملات الفورية إلى 17.93 دولار للأوقية.

وكان المعدن قد سجل أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 17.71 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 941.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع عند 931.85 دولار يوم أمس الاثنين.

وسجل فرق السعر بين الذهب والبلاتين أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2016 عند 318.23 دولار.

وهبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 796.75 دولار بعد أن لامس أضعف سعر له في أكثر من أسبوع عند 784.72 دولار في الجلسة السابقة.

سبأ
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