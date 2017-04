Poursuite du ciblage du peuple Yéménite et son infrastructure [11/أبريل/2017]



SANA'A, 11 Avril.(SABA) – L'aviation de l'agression saoudo-Américaine a continué à cibler le peuple yéménite et son infrastructure dans un certain nombre de provinces au coure des dernières heures.



Une source militaire a indiqué à SABA qu'un enfant a été blessé suite à un raid aérien visant une maison dans le district de Baqum dans la province de Sa'ada.



La même source a affirmé que cinq raids aériens avaient ciblé la route publique du district de Baqum conduisant à la mort d'un refugié somalien et la blessure d'un autre, soulignant que les chasseurs avaient mené seize raids aériens sur des différentes zones dans le même district.



Dans le district de Mounabeh dans province de Sa'ada, la source a ajouté qu'un bombardement de missile avait visé la localité d'Al-Sheich alors que les chasseurs saoudiens avaient mené une frappe sur une école dans le district de Sourwah à Marib.



Dans la province d'Hodeïda, les chasses de guerre avaient lancé trois raids aériens contre le district de Khokha et deux autres sur les écoles d'Al-Ommari au district de Dhoubab.





ZA

