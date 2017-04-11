محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إتحاد أطفال اليمن ينعي وكيل وزارة الإعلام لشئون الصحافة صنعاء - سبأ:

نعى الإتحاد العام لأطفال اليمن وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة عبد الله المؤيد الذي إستشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الذود عن الوطن في الساحل الغربي بمنطقة المخا محافظة تعز.



وأوضح بيان النعي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الشهيد كان مثالاً للإخلاص والتفاني في خدمة وطنه وشعبه من خلال عمله في الجانب الإعلامي.



وأشار البيان إلى أن الشهيد واحداً من الرجال المخلصين الذين وهبوا حياتهم ودمائهم دفاعاً عن سيادة الوطن وحريته واستقلاله .. مشيدا بدور الشهيد في تقديمه الإستشارات الإعلامية للإتحاد من خلال عمله مستشاراً للاتحاد العام لأطفال اليمن منذ بداية العدوان.



وعبر البيان عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة أفراد أسرة الشهيد وجميع زملائه في الوسط الإعلامي في هذا المصاب .. سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ