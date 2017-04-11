محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة في بني مأمون بمديرية حفاش بالمحويت تندد بإستمرار العدوان المحويت - سبأ:

نظم أبناء ومشائخ ووجهاء عزل بني المأمون بمديرية حفاش محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي .



وأكد أبناء عزل بني المأمون بالمحويت في الوقفة التي حضرها مدير عام مديرية حفاش زيد الشامي وقيادة السلطة المحلية بالمديرية، الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية .



واستنكروا ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم بشعة بحق أبناء الشعب اليمني وسط صمت دولي مريب .. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم الرد على مجازر العدوان عاجلا أو آجلا.



وشدد المشاركون على وحدة الصف والتلاحم في مواجهة العدوان .. مشيدين بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من بطولات في مختلف الجبهات.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ