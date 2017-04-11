محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد يتوقع استمرار الأجواء الصحوة وينبه من ارتفاع درجة الحرارة صنعاء - سبأ:

دعا المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الصحراوية والمحافظات الساحلية وخاصة محافظة المهرة بأخذ الاحتياطات اللازمة من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.



وتوقع المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار الطقس الصحو بوجه عام على المحافظات الجبلية مع احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب المنخفضة نهار على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية.



فيما تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة وحارة بوجه عام ودرجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى نهاية الثلاثينيات على صحاري المهرة وحضرموت.



وأشار المركز إلى أن الاجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا على معظم سواحل الجمهورية وحارة بوجه عام بخاصة على سواحل محافظة المهرة، والرياح السطحية نشطة على باب المندب والسواحل الغربية تتراوح سرعتها من 12 إلى 24 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئيا والرياح شمالية شرقية تتراوح من 8 إلى 16 عقدة.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ