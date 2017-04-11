محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بمحافظة ريمة تنديدا بالعدوان والحصار على بلادنا ريمة - سبأ:

نظم ابناء قبائل ومشائخ ووجهاء واعيان مديرية الجبين بمحافظة ريمة اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار العدوان السعودي الأمريكي وتدشينا للعام الثالث من الصمود في مواجهة العدوان السافر.



وفي الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة صالح العياضي استنكر المشاركون الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني من الأطفال والنساء وإستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا.



وحيا المشاركون التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية والإنتصارات التي يحققونها في مختلف جبهات العزة والشرف.



واكد المشاركون من ابناء قبائل الجبين الإستعداد للتوجه إلى السواحل الغربية اليمنية لمواجهة العدوان وأي تدخل أجنبي يستهدف السواحل اليمنية .. واعلنوا براءتهم من مرتزقة العدوان وخونة الوطن الذين وقفوا إلى صف العدوان في قتل اليمنيين وتدمير مقدراتهم.



وطالب المشاركون كافة أبناء اليمن بالتلاحم وتعزيز الإصطفاف والنسيج الإجتماعي في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ