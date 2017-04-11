محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة مكافحة الفساد تناقش سبل تعزيز الموارد المالية للخزينة العامة الدولة صنعاء - سبأ:

ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة القاضي أفراح بادويلان رئيسة الهيئة عدد من المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الوطني والآليات الكفيلة بتعزيز الموارد المالية للخزينة العامة للدولة.



وركز الاجتماع على تعزيز الموارد المالية للخزينة العامة من خلال الضرائب والجمارك وسبل تفعيل آليات التوريد خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن وما ترتب عن ذلك من اختلالات أدت إلى عدم صرف مرتبات موظفي الدولة والعجز في صرف النفقات التشغيلية للقطاعات المرتبطة بالخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الصحة والتعليم والكهرباء ومستحقات الضمان الاجتماعي.



وأكدت الهيئة أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل سياسات مالية واقتصادية بما يسهم في التخفيف من الأعباء والالتزامات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد وفقا للأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة.



كما ناقش اجتماع هيئة مكافحة الفساد عددا من القضايا الإدارية المتعلقة ببعض قطاعات الهيئة واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ