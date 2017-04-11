محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة إب يطلع على الخدمات الطبية بمستشفى المزاحن بفرع العدين إب - سبأ:

تفقد وكيل محافظة إب حارث المليكي اليوم مستشفى المزاحن بمديرية فرع العدين بإب .



واطلع الوكيل المليكي خلال الزيارة على أوضاع المستشفى والخدمات الطبية والصحية التي يقدمها للمرضى والمترددين عليه من المواطنين من أبناء المديرية وماجاورها .

واستمع من القائمين على إدارة المستشفى إلى شرح حول الخدمات المقدمة فيه وإحتياجاته الضرورية والراهنة من المستلزمات الطبيبة والصحية والكوادر الطبية والنفقات التشغيلية والصعوبات والمعوقات التي تواجهه نتيجة الأوضاع المترتبة على الأثار الكارثية للعدوان والحصار على الوطن والتي تأثر بها القطاع الصحي وبقية القطاعات الأخرى الخدمية والتنموية.

وخلال زيارته لأقسام ومرافق المستشفى المختلفة حث وكيل المحافظة الكادر الطبي والتمريضي والإداري على مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات الطبية المرجوة للمرضى من إبناء المديرية والمناطق المجاورة لها من المديريات الأخرئ .

وشدد الوكيل المليكي على ضرورة تشغيل المستشفى بطاقته الكاملة وتوفير الكادر الطبي اللازم وفتح غرفة العمليات كون المستشفى له أهمية كبيرة من حيث موقعة القريب من مديرية التحيتة والجراحى بمحافظة الحديده.

وثمن دور الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى في إستقبال الحالات برغم الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الوطن.



داعيا المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي للتدخل السريع والفوري لدعم المستشفى وتوفير إحتياجته الطارئة من المستلزمات الطبية والعلاجة وغيرها وبما يعزز دور المستشفى في القيام بواجبه بالشكل المطلوب وبما يخفف معانات المرضى نتيجة العدوان الجائر والحصار الظالم.

سبأ [11/أبريل/2017]سبأ