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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 04:12:00م
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  محلي
تقديم موعد امتحانات صفوف النقل إلى مطلع مايو المقبل 
[11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله الحامدي تقديم موعد الإمتحانات النهائية للصفوف الأولى للشهادة النقل مطلع الشهر القادم.

    واوضح نائب الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية  (سبأ) " ان الامتحانات النهائية لصفوف النقل ستبدأ مستهل مايو المقبل على أن تبدأ امتحانات بقية الصفوف الدراسية لشهادة النقل بعد اسبوع من بدء عملية الامتحانات بحيث يتم الإنتهاء من الامتحانات قبيل حلول شهر رمضان المبارك  " .

مؤكدا بقاء امتحانات الشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية في موعدها المحدد وفقا للتقويم المدرسي.

وأرجع الدكتور الحامدي تقديم الامتحانات للظروف الاستثنائية الصعبة التي نعيشها جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا.
سبأ
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