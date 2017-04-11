عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل معلمة وتلميذ في فصل دراسي برصاص مسلح في كاليفورنيا





لقيت معلمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعها وأحد تلاميذها برصاص زوجها المنفصل عنها عندما أطلق الرصاص من مسدسه في فصلها الدراسي بمدرسة ابتدائية في مقاطعة سان برناردينو في كاليفورنيا حسبما أفادت الشرطة.



وأصيب تلميذ ثان بجروح خطيرة بنيران المسلح الذي قالت السلطات إن لديه تاريخا جنائيا شمل اتهامات بحيازة أسلحة وعنف أسرى سبق زواجه المقتضب من المعلمة.



وقال رئيس الشرطة جارود بورجوان إن إطلاق النار في مدرسة نورث بارك الابتدائية في سان برناردينو على بعد 100 كيلومتر تقريبا إلى الشرق من لوس أنجليس كان قتل وانتحار. وهذه أحدث حالة من عشرات الحالات من العنف المسلح في المدارس الأمريكية.



وقالت السلطات إن المسلح يدعى سيدريك أندرسون وزوجته تسمى كارين إلين سميث ويبلغان من العمر 53 عاما. وقال بورجوان إن الزوجين ارتبطا لفترة وجيزة وانفصلا منذ نحو شهر أو شهر ونصف الشهر.



وذكر رئيس الشرطة أن التلميذين اللذين أصيبا بإطلاق النار كانا واقفين خلف المعلمة. وتوفي أحد التلميذين متأثرا بجروحه بينما لا يزال الآخر في مستشفى ويقال إن في حالة مستقرة.



وقالت الشرطة إن أندرسون دخل المدرسة كزائر وأخفى سلاحه إلى أن فتح النار في الفصل الدراسي.

سبأ [11/أبريل/2017] سان برناردينو-سبأ:سبأ