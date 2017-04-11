محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية





حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية دفاعاً عن الوطن وكرامة واستقلال الشعب اليمني .



وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في مواقع المعنق ، جحفان ، الكرس ، مفرق العبادية ، الخوبة الشمالية ، الطوال ، الدمنة ، فيما استهدف قصف صاروخي تجمعاً للجنود السعوديين خلف موقع كرس جوبح في جيزان .



ووفقاً للمصدر تم استهداف رقابة نهوقة وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق في نجران بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا ، منوهاً إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع العش ، نهوقة ، تبة القطريين وموقع ثالث خلف الشبكة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران محققة إصابات مباشرة ، كما استهدفت تجمعا للجيش السعودي في موقع المسيال بعسير .



وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في وادي المعاين بجيزان و موقع المخروق في نجران ، كما تم قنص ثمانية من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، وقنص آخر في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في وادي نملة بحريب القراميش محافظة مأرب محققة إصابات مباشرة ، منوهاً إلى مصرع عدد من المرتزقة في تفجير وحدة الهندسة التابعة لقوات الجيش واللجان طقمين عسكريين تابعين للمرتزقة في تباب حام بمديرية المتون محافظة الجوف و منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة .



وفي محافظة الضالع لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في منطقة يعيس بمريس.

سبأ [11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ