[11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية دفاعاً عن الوطن وكرامة واستقلال الشعب اليمني .
وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في مواقع المعنق ، جحفان ، الكرس ، مفرق العبادية ، الخوبة الشمالية ، الطوال ، الدمنة ، فيما استهدف قصف صاروخي تجمعاً للجنود السعوديين خلف موقع كرس جوبح في جيزان .
ووفقاً للمصدر تم استهداف رقابة نهوقة وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق في نجران بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا ، منوهاً إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع العش ، نهوقة ، تبة القطريين وموقع ثالث خلف الشبكة .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران محققة إصابات مباشرة ، كما استهدفت تجمعا للجيش السعودي في موقع المسيال بعسير .
وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في وادي المعاين بجيزان و موقع المخروق في نجران ، كما تم قنص ثمانية من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، وقنص آخر في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف .
ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في وادي نملة بحريب القراميش محافظة مأرب محققة إصابات مباشرة ، منوهاً إلى مصرع عدد من المرتزقة في تفجير وحدة الهندسة التابعة لقوات الجيش واللجان طقمين عسكريين تابعين للمرتزقة في تباب حام بمديرية المتون محافظة الجوف و منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة .
وفي محافظة الضالع لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في منطقة يعيس بمريس.
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