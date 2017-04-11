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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 01:29:51م
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قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية
[11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:


حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات في مواجهاتها مع جيش العدو السعودي ومرتزقته خلال الساعات الماضية دفاعاً عن الوطن وكرامة واستقلال الشعب اليمني .

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات وتحصينات الجيش السعودي في مواقع المعنق ، جحفان ، الكرس ، مفرق العبادية ، الخوبة الشمالية ، الطوال ، الدمنة ، فيما استهدف قصف صاروخي تجمعاً للجنود السعوديين خلف موقع كرس جوبح في جيزان .

ووفقاً للمصدر تم استهداف رقابة نهوقة وتجمعات عسكرية سعودية غرب المخروق في نجران بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا ، منوهاً إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع العش ، نهوقة ، تبة القطريين وموقع ثالث خلف الشبكة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران محققة إصابات مباشرة ، كما استهدفت تجمعا للجيش السعودي في موقع المسيال بعسير .

وأكد المصدر قنص ثلاثة جنود سعوديين في وادي المعاين بجيزان و موقع المخروق في نجران ، كما تم قنص ثمانية من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب ، وقنص آخر في وادي شواق بمديرية الغيل محافظة الجوف .

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة في وادي نملة بحريب القراميش محافظة مأرب محققة إصابات مباشرة ، منوهاً إلى مصرع عدد من المرتزقة في تفجير وحدة الهندسة التابعة لقوات الجيش واللجان طقمين عسكريين تابعين للمرتزقة في تباب حام بمديرية المتون محافظة الجوف و منطقة الصفراء بمديرية عسيلان محافظة شبوة .

وفي محافظة الضالع لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون في قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في منطقة يعيس بمريس.

سبأ
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