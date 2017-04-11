محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات





واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مواطناً أصيب برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الحجلة بمديرية رازح محافظة صعدة ، كما أصيب طفل بجروح حرجة في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلاً في مديرية باقم .



وأكد المصدر أن لاجئاً صومالياً استشهد وأصيب آخر جراء خمس غارات لطيران العدوان استهدفت الطريق العام بمديرية باقم وأدت أيضاً إلى تدمير خمس سيارات ، مبيناً أن الطيران المعادي شن 16 غارة على مناطق متفرقة في المديرية نفسها ، واستهدف بأربع غارات مزارع المواطنين في منطقة الفرع بمديرية كتاف .



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف منطقة آل الشيخ في مديرية منبه بمحافظة صعدة ، في الوقت الذي شن طيران العدوان غارة على مدرسة حكومية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و غارة أخرى على منطقة الشُطب بوادي حباب في المديريه ذاتها .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة و غارتين على مدارس العمري في مديرية ذباب و غارة غرب منطقة النجيبة بمديرية موزع محافظة تعز.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان ألقى ست قنابل ضوئية على جبل السرارة في بني مطر ووادي الحجرة بالحيمة الخارجية في محافظة صنعاء و شن غارة على مشروع مياه بمنطقة أنجر في بيت نعم بمديرية همدان .



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على منطقة كهبوب بمحافظة لحج و غارة على جبل الدود في جيزان ومثلها على منطقة مجازة في عسير .

سبأ [11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:سبأ