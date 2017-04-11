ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 01:29:51م
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي جرائمه بحق الشعب اليمني واستهداف البنية التحتية في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.
الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
حملت الحكومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد الطفل جاسم نخلة (17 عاما) متأثرا بإصابته، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النار عليه قرب مخيم الجلزون، شمال رام الله، في الـ23 من مارس الماضي.
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
آخر الأخبار:
مقتل معلمة وتلميذ في فصل دراسي برصاص مسلح في كاليفورنيا
قوات الجيش واللجان الشعبية تحقق مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية
السلطات الإسبانية تعتقل مبرمجا روسيا مطلوبا لدى الولايات المتحدة
انكسار زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه كهبوب في لحج
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
السلطات الإسبانية تعتقل مبرمجا روسيا مطلوبا لدى الولايات المتحدة
[11/أبريل/2017] مدريد - سبأ:


اعتقلت الشرطة الإسبانية مبرمجا روسيا عقب مزاعم في الولايات المتحدة بشأن حدوث عمليات قرصنة إليكترونية على نطاق واسع.

وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه،جرى توقيف المبرمج الروسي بيوتر ليفاشوف في برشلونة وهو الآن رهن الاحتجاز لدى السلطات الإسبانية. في حين تقول الشرطة الإسبانية إن ليفاشوف أدار شبكة الكترونية عملت على تنفيذ عمليات قرصنة من خلال وضع برامج ضارة في عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر.

وأضافت الشرطة أن القبض على ليفاشوف جاء في إطار "تحقيقات معقدة بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقبض على المتهم الروسي بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات الأمريكية، وتنظر محكمة إسبانية في مسألة ترحيله.

وقالت ماريا ليفاشوف، زوجة المبرمج الروسي، لتلفزيون آر تي الروسي، بحسب ما نقله موقع الـ بي بي سي إن زوجها قُبض عليه بتهمة ذات صلة بمزاعم ممارسات قرصنة الكترونية خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضافت أن "الشرطة الإسبانية أخبرتني أن القبض على زوجي جاء للتحقيق في اتهامات بتطويره فيروس مرتبط بفوز ترامب."

لكن وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر قريب من القضية في واشنطن قوله إن القبض على ليفاشوف "لا علاقة له بمزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية".

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي في يناير الماضي أشارت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى إلى فوز دونالد ترامب بمقعد الرئاسة من خلال أنشطة قرصنة الكترونية. لكن الجانب الروسي نفى تماما تورطه في ذلك.

وصرح ترامب بأن نتيجة الانتخابات الرئاسية لم تتأثر على الإطلاق بممارسات القرصنة الكترونية.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مقتل معلمة وتلميذ في فصل دراسي برصاص مسلح في كاليفورنيا
الحكومة الفلسطينية: استشهاد الطفل نخلة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم
الاحتلال الإسرائيلي يُخلف خرابا بمرافق الأقصى والمستوطنون اليهود يجددون اقتحاماتهم
بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في موسكو
المعارضة الفنزويلية تنظم موجة أخرى من الاحتجاجات المناهضة للحكومة
كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بالرد على تحركها العسكري ''المتهور''
مقتل 7 أشخاص في انهيار بموقع إنشاء في مكسيكو سيتي
انفجار بمدينة ديار بكر التركية وسقوط مصابين
حريق كبير يدمر مخيما للاجئين في شمال فرنسا
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين والبنية التحتية في عدد من المحافظات
[11/أبريل/2017]
وقفتان بالحيمة الخارجية بصنعاء تنديدا بإستمرار العدوان
[10/أبريل/2017]
تربويو مديرية الحوك بالحديدة يؤكدون صمودهم في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان يلقي قنابل مضيئة على مديريتي الحيمة وبني مطر
[10/أبريل/2017]
مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بعمليات للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by