الاحتلال الإسرائيلي يشرع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم [11/أبريل/2017] طولكرم - سبأ:

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعملية تجريف وتخريب للأراضي في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم.



وقال شهود عيان من منطقة قرى الكفريات جنوب المحافظة إن آليات الاحتلال الثقيلة قامت بتسوية الأرض الواقعة على طول الطريق التي تربط الحاجز بطريق طولكرم – قلقيلية ومدها بالبسكورس، في الوقت الذي تقوم فيه بإلقاء المخلفات من حجارة وأتربة في الأراضي المجاورة في موقع (الإخرب)، الذي تعود ملكيته لأحد المواطنين من قرية فرعون والمزروعة بأشجار الزيتون المثمرة.



ويتخوف المواطنون ممن تقع أراضيهم بمحاذاة الحاجز، من عمليات مصادرة جديدة لأراضيهم لصالح خطط الاحتلال الاستيطانية المستمرة على قدم وساق، خاصة في الأراضي المحاذية للمستوطنات.

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