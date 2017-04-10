ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 12:11:36م
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (9) لسنة 2017م بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية .
الكرملين:قصف الولايات المتحدة لسورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا
أعلن الكرملين أن توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى سورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا لانهاء الازمة السورية .
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم
الاحتلال الإسرائيلي يُخلف خرابا بمرافق الأقصى والمستوطنون اليهود يجددون اقتحاماتهم
بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في موسكو
وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في عدد من المحافظات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يُخلف خرابا بمرافق الأقصى والمستوطنون اليهود يجددون اقتحاماتهم
[11/أبريل/2017]
 

القدس المحتلة - سبأ:
خلّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خرابا واسعا بمرافق المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامه بأعداد كبيرة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحجة البحث عن معتكفين.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد ليلة أمس، وشرعت بحملة تفتيش واسعة في مُصلياته، ومرافقه، وعياداته، وحطمت أقفال العديد من الأبواب وخلعت بعضها، ودنّست المُصليات بأحذيتها، قبل أن تنسحب منه، في حين اعتقلت عقب صلاة العشاء أحد المُصلين وحولته الى أحد مراكزها في المدينة المقدسة".

وجدد المستوطنون اليهود منذ ساعات صباح اليوم اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ووسط قيود مشددة على دخول المصلين، واحتجاز بطاقات الشبان والنساء على البوابات الرئيسية الخارجية للمسجد.

وينفذ المستوطنون جولات مشبوهة في أرجائه، وسط محاولات متكررة لأداء حركات وطقوس تلمودية فيه، تزامنا مع "عيد الفصح " العبري، حيث تأتي هذه الاقتحامات وسط دعوات متواصلة ومكثفة من "منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها، بضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات هذا العيد، ومن أبرزها المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى، ومحاولة تنفيذ شعائر تلمودية فيه، فيما واصلت الهيئات الاسلامية المقدسية مناشدتها للمواطنين بشد الرحال إليه، والتواجد المكثف فيه، لإحباط مخططات المنظمات اليهودية المتطرفة، التي تلقى الدعم والمساندة من شرطة الاحتلال الخاصة.

إلى ذلك، ما زالت المظاهر العسكرية تطغى على المشهد في مدينة القدس، لا سيما في بلدتها القديمة، ومحيطها، من خلال الانتشار الواسع لقوات الاحتلال، وتسيير الدوريات العسكرية، والشرطية الراجلة، والمحمولة، والخيالة، ونصب المتاريس في الشوارع، والطرقات، وعلى أبواب القدس القديمة، والأقصى المبارك، فضلا عن نصب حواجز مُباغتة لتوقيف مركبات المواطنين، وتحرير مخالفات مالية لأصحابها، بدون مصوغات قانونية، وصفها المواطنون "بالقهرية".
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم
بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في موسكو
المعارضة الفنزويلية تنظم موجة أخرى من الاحتجاجات المناهضة للحكومة
كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بالرد على تحركها العسكري ''المتهور''
مقتل 7 أشخاص في انهيار بموقع إنشاء في مكسيكو سيتي
انفجار بمدينة ديار بكر التركية وسقوط مصابين
حريق كبير يدمر مخيما للاجئين في شمال فرنسا
تراجع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في المانيا
السلطات التونسية تعلن عن احباط عملية هجرة غير شرعية باتجاه ايطاليا
محكمة عسكرية باكستانية تحكم بالإعدام على هندي متهم بالتجسس والهند ترفض
العدوان السعودي على اليمن
وقفتان بالحيمة الخارجية بصنعاء تنديدا بإستمرار العدوان
[10/أبريل/2017]
تربويو مديرية الحوك بالحديدة يؤكدون صمودهم في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان يلقي قنابل مضيئة على مديريتي الحيمة وبني مطر
[10/أبريل/2017]
مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بعمليات للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح
[10/أبريل/2017]
قافلة من أبناء رجام وذي مرمر بمديرية بني حيشيش للجيش واللجان الشعبية
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by