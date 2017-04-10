بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في موسكو [11/أبريل/2017] موسكو - سبأ:

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث، في موسكو مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مسائل العلاقات الثنائية، وجملة من القضايا الدولية الملحة الأخرى.



ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الصحفي للكرملين بحسب ما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني أن ماتاريلا الذي وصل، بدعوة من الرئيس بوتين، إلى موسكو، 10 أبريل، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام سيجري أيضا سلسلة لقاءات مع مسؤولين روس آخرين، بينهم رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، وبطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.



ومن المنتظر أن يبحث الرئيس الإيطالي مع مدفيديف تطوير مشاريع اقتصادية روسية إيطالية مشتركة في مجالات الطاقة، والصناعة، والمواصلات، وغيرها من المجالات.

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