ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 12:11:36م
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (9) لسنة 2017م بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية .
الكرملين:قصف الولايات المتحدة لسورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا
أعلن الكرملين أن توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى سورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا لانهاء الازمة السورية .
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
آخر الأخبار:
الاحتلال الإسرائيلي يشرع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم
الاحتلال الإسرائيلي يُخلف خرابا بمرافق الأقصى والمستوطنون اليهود يجددون اقتحاماتهم
بوتين يلتقي الرئيس الإيطالي في موسكو
وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في عدد من المحافظات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في عدد من المحافظات
[11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:
توفي أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرين في 16 حادثاً مرورياً وقع خلال اليومين الماضيين في عدد من محافظات الجمهورية.

 وأوضح مصدر بالإدارة العامة للمرور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الحوادث توزعت على 12 حادث دهس مشاة ، ثلاث حوادث صدام مركبات و حادثة انقلاب مركبة.

 وأرجع المصدر أسباب وقوع هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وإهمال السائقين والمشاة، داعياً كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الوزراء الصغار يقدمون إقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
إجراء 100 عملية في المخيم الطبي لجراحة العيون بمديرية حوث بعمران
وقفتان بالحيمة الخارجية بصنعاء تنديدا بإستمرار العدوان
تربويو مديرية الحوك بالحديدة يؤكدون صمودهم في مواجهة العدوان
طيران العدوان يلقي قنابل مضيئة على مديريتي الحيمة وبني مطر
رئيس الوزراء يعزي العميد لخزع في وفاة نجله
ورشة خاصة بتعريف مشروع بريف لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة بأمانة العاصمة
الاطلاع على التجهيزات النهائية لتشغيل مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة
إختتام دورة خاصة ببرنامج المفتاح الدولي للحصول على منح دراسية دولية بإب
تكريم 56 معلما بعزلة الأعروش بخولان
العدوان السعودي على اليمن
وقفتان بالحيمة الخارجية بصنعاء تنديدا بإستمرار العدوان
[10/أبريل/2017]
تربويو مديرية الحوك بالحديدة يؤكدون صمودهم في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
طيران العدوان يلقي قنابل مضيئة على مديريتي الحيمة وبني مطر
[10/أبريل/2017]
مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بعمليات للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح
[10/أبريل/2017]
قافلة من أبناء رجام وذي مرمر بمديرية بني حيشيش للجيش واللجان الشعبية
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by