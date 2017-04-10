وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يومين في عدد من المحافظات [11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

توفي أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرين في 16 حادثاً مرورياً وقع خلال اليومين الماضيين في عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح مصدر بالإدارة العامة للمرور في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن هذه الحوادث توزعت على 12 حادث دهس مشاة ، ثلاث حوادث صدام مركبات و حادثة انقلاب مركبة.



وأرجع المصدر أسباب وقوع هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وإهمال السائقين والمشاة، داعياً كافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

سبأ