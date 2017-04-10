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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 12:11:36م
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كوريا الشمالية تتوعد أمريكا بالرد على تحركها العسكري ''المتهور''
[11/أبريل/2017] سول - سبأ:
توعدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء بالرد على الخطوة الأمريكية التي وصفتها بـ"المتهورة"، في إشارة إلى إرسال واشنطن لقوة بحرية ضاربة إلى مياه شبه الجزيرة الكورية، وأبدت استعدادها لخوض "حرب" إذا ما أرادت الولايات المتحدة ذلك.

وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إن إرسال واشنطن مجموعة بحرية ضاربة تتألف من حاملة الطائرات "كارل فنسون" ومدمرتين وطراد قاذف للصواريخ إلى مياه شبه الجزيرة، "يثبت أن التحركات الأمريكية المتهورة لغزو جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وصلت إلى مرحلة خطيرة".

وأضاف أن "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية مستعدة للرد، أيا يكن نوع الحرب التي تريدها الولايات المتحدة"، مؤكدا أن بلاده ستتخذ "أقسى إجراءات الهجوم المضاد في وجه المستفزين من الدفاع عن أنفسنا بقوة السلاح".

وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة بعد المئة لمولد مؤسس النظام، وهي مناسبة عادة ما يحتفل بها النظام باستعراض قوته العسكرية، يتخوف عدد كبير من المراقبين من أن كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية سادسة قد تجريها السبت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب الاحد من مستشاريه "مجموعة كاملة من الخيارات" لكبح جماح طموحات كوريا الشمالية النووية حسبما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى .

وتسعى بيونغ يانغ إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على بلوغ أراضي الولايات المتحدة، ويمكن تزويده برأس نووي. وقد أجرت حتى الآن خمس تجارب نووية، بينها اثنتان العام الماضي.

فيما حذر مسؤولون في الاستخبارات الأمريكية من أن بيونغ يانغ قد تكون قادرة على تحقيق هدفها بضرب أراضي الولايات المتحدة خلال أقل من عامين.
سبأ
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