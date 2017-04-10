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آخر تحديث: الثلاثاء، 11 - أبريل - 2017 الساعة 11:35:24ص
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مقتل 7 أشخاص في انهيار بموقع إنشاء في مكسيكو سيتي
[11/أبريل/2017] مكسيكو سيتي - سبـأ:
ذكرت أجهزة الطوارئ المكسيكية أن كتلا خرسانية انهارت على عمال يشيدون مرآبا للسيارات في مكسيكو سيتي الاثنين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وإصابة عشرة.

وصرح فاوستو لوجو رئيس أجهزة الطوارئ بالمدينة للتلفزيون المكسيكي بأن عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع الإنشاء الواقع في الجزء الغربي من العاصمة.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية في وقت سابق رجال الإطفاء وأطقم الإسعاف وهم يساعدون في انتشال العمال من تحت الأنقاض.

وقال لوجو إن الانهيار وقع عندما كان العمال يحاولون وضع دعامة خرسانية في المبنى.

وصرح راؤول إيسكويفيل رئيس خدمات الإطفاء بالمدينة للتلفزيون المكسيكي في وقت سابق أن 20 شخصا أصيبوا إلى جانب القتلى وأنه لا يزال هناك أشخاص محاصرون في موقع البناء.
سبأ
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