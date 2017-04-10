حريق كبير يدمر مخيما للاجئين في شمال فرنسا [11/أبريل/2017] باريس - سبأ:

اندلع حريق كبير الليلة الماضية في مخيم "غراند سينت" للاجئين في شمال فرنسا وتسبب في تدمير أجزاء كبيرة من المخيم، إثر اشتباكات بالأسلحة البيضاء خلفت ستة مصابين على الأقل، فيما نقل كثيرون إلى أماكن إيواء مؤقتة مع استمرار اشتعال النيران.



وبحسب جماعات تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، فإن الحريق اندلع في وقت لاحق في المساء، ودمر الأكواخ الخشبية في المخيم الذي يؤوي بين ألف و1500 مهاجر كثير منهم أكراد.



وذكرت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن ستة مهاجرين اصيبوا بعد اشتباكات ومعركة بالأسلحة البيضاء، مما دفع الشرطة للتدخل. وأدى ذلك إلى مزيد من الاشتباكات بين قوات الأمن و100 إلى 150 مهاجرا.



من جهتها، قالت الشرطة إن مهاجرا مصابا صدمته سيارة على طريق سريع خارج المخيم يرقد في حالة حرجة، فيما أصيب ثلاثة مهاجرين آخرين بجروح ناجمة عن طعن.



وفي السياق، قال متحدث باسم مكتب الحاكم الإقليمي، "كثير من الأكواخ أحرقت أو لا تزال مشتعلة. أكثر من نصف المخيم دمر"، مضيفا أن 165 شخصا نقلوا بالفعل إلى أماكن إيواء مؤقتة قريبة مع استمرار اشتعال النيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.



ويقع غراند سينت على الطريق بين دونكيرك وكاليه. وزاد عدد سكان المخيم في الآونة الأخيرة مع زيادة الوافدين من أفغانستان.

سبأ