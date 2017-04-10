الوزراء الصغار يقدمون إقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد [11/أبريل/2017] صنعاء - سبأ:

قدّم الوزراء الصغار في حكومة الأطفال بصنعاء إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كإجراء توعوي حول الشفافية و الوضوح في حياتهم.



وأكدت رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان خلال تسليم إقرارات الذمة المالية للوزراء الصغار أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة بين الهيئة والمدرسة الديمقراطية (الأمانة العامة للوزراء الصغار) والتي تهدف إلى غرس قيم الشفافية والمساءلة في أوساط النشء ومحاربة ثقافة الفساد المستشرية في المجتمع.



وأوضحت أن تجربة محاكاة تقديم إقرار الذمة المالية تأسيس لتجربة جديدة تهدف إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية و تنشئة الأطفال على القيم الهادفة لخدمة الوطن.



من جانبه اعتبر عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي مبادرة الوزراء الصغار بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية تجربة رائدة تجسد الالتزام بأحكام القانون ، ونشاطاً عملياً لغرس قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ، مشيراً إلى أن المدرسة الديمقراطية تهد أولى منظمات المجتمع المدني التي أقرت الذمة المالية في أنشطتها .

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