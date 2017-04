Meurtre de trois soldats saoudiens



NAJRAN, 11 Avril (SABA)-Des unités de l'armée et des comités populaires ont tué trois soldats saoudiens et bombardé un certain nombre des rassemblements de l'ennemi à Jizan et à Najran.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'élite de l'armée et des comités populaires ont tué deux soldats saoudiens au site d'Al-Makhrouq à Najran, et un autre dans la vallee d'Al-Maeen à Jizan.



La source a ajouté que la force de missile et de l'artillerie de l'armée et des comités populaires a bombardé Raqabat Nahouqah et des rassemblements à l'Ouest d'Al-Makhrouq à Najran et des rassemblements de l'ennemi aux sites de Jahfan et d'Al-Karis à Jizan utilisant des obus et des rouquettes de Katioucha.



AM



[11/أبريل/2017]SABA