Décret du président du CPS portant nomination de l'autorité de Fatwa du Yémen



SANA'A, 10 avril (Saba) – Il a été publié le décret du Président du Conseil suprême politique (CPS) n ° 9 pour l'année 2017 portant nomination de l'Autorité de Fatwa du Yémen.



L'article 1 nomme les savants suivants:



La figure religieuse: Shams al-Din Muhammad Sharaf al-Din comme chef et Mufti pour le Yémen



Sahl Ibrahim Aqil un membre



Mohammed Ali Muree un membre



Mohammed Abdullah Awad membre



Younis Mohammed Al-Mansour membre



Mohammed Saqaf Alkaf un membre



Le dernier article du décret stipule qu'il entrera en vigueur à compter de la date de sa délivrance et sera publié au bulletin officiel.



AM





[11/أبريل/2017]ٍSABA