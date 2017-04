Marib: Meurtre de huit mercenaries



MARIB, 11 Avril (SABA)-Huit mercenaires de l'agression saoudienne ont été tués dans des affrontements et des opérations menées par l'armée et les comités populaires dans diverses zones du district de Sourwah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que cinq mercenaires de l'agression ont été tués dans des affrontements aux zones d'Al-Zaghan et de la vallée d'Al-Rabia'ah et trois d'autres ont été tuée dans d'autres opérations.



La source a ajouté que l'artillerie de l'armée et des comités populaires a ciblé des rassemblements des mercenaires au camp de Kawfal, faisant des morts et blessés parmi leurs rangs.



