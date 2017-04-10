إجراء 100 عملية في المخيم الطبي لجراحة العيون بمديرية حوث بعمران [11/أبريل/2017] عمران - سبأ:

أجريت في المخيم الطبي المجاني لجراحة العيون بمديرية حوث محافظة عمران 100 عملية جراحية، كما تم معالجة 762 حالة مرضية.



توزعت العمليات التي تم إجرائها في المخيم الذي نظمته جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة بالتعاون مع فاعلي الخير على مدى اسبوع ، على 87 عملية إزالة المياه البيضاء ، ثمان عمليات ظفرة ملتحمة ، خمس عمليات الجفون .



وهدف المخيم الذي يأتي في إطار الحملة الوطنية للمخيمات الطبية الجراحية المجانية التي تشرف عليها وزارة الصحة العامة والسكان إلى تخفيف معاناة المواطنين نظرا للظروف المادية الصعبة جراء استمرار العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر على البلاد الذي ضاعف الأعباء الاقتصادية والصحية للمواطنين.



يشار إلى أن هذا المخيم الـ 11 الذي تنفذه جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة في عدد من محافظات الجمهورية بالتنسيق مع قطاع التخطيط بوزارة الصحة العامة والسكان.

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