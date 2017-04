Aviation de l'agression jette bombes éclairantes contre Al-Haimah Wa Bani Matar



SANA'A, 11 Avril (SABA)- L'aviation de l'agression saoudienne a lancé six Bombes éclairantes contre les deux districts d' Al-Haimah Wa Bani Matar.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé les bombes contre les deux zones de Jabal Al-Sararah et la vallée d'Al-Hajrah.



