US-Saudi flash bombs hit Sanaa [11/أبريل/2017]

SANAA, Apr, 11 (Saba) – The US-backed Saudi war planes dropped flash bombs on Al Haimah Al Kharajaih and Bani Marar district of Sanaa province, an official told Saba on Tuesday.



The fighter jets dropped the bombs on Al Sararah in Bani Matar and Al Hajarah valley area in Al Haimah Al kharajaih, the official added.







Saba