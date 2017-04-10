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تربويو مديرية الحوك بالحديدة يؤكدون صمودهم في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 عقد تربويو مديرية الحوك بمحافظة الحديدة اليوم لقاء موسع تحت شعار " تربويون صمود وتحدي في وجه العدوان .. معا نعود من أجل الوطن".

ناقش اللقاء هموم الكادر التربوي والإشكاليات التي تواجههم جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر.

وفي اللقاء أكد مدير عام مديرية الحوك علي ابراهيم هندي أهمية إستئناف العملية التعليمية وعودة المدرسين للمدارس في سبيل تعلبم الطلاب والطالبات وعدم حرمانهم من استكمال العام الدراسي.

وشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان الذي يسعى إلى تعطيل العملية التعليمية في المدارس، كما إستهدف المنشآت التعليمية والجامعات والمدارس والمعاهد .

وأشار هندي إلى أن دور المعلم في الميدان في ظل العدوان لا يقل عن شأنا عن دور أبطال الجيش واللجان السعبية في جبهات الدفاع عن الوطن .. مؤكدا أن الجميع يعاني من انقطاع المرتبات وهي مؤامراة سعى تحالف العدوان ومن خلالها يحاول تركيع أبناء الشعب اليمني.

وأكد بيان صادر عن اللقاء إستمرار صمود التربويون في مواجهة العدوان مشكلين مع تربويو المحافظة جبهة واحدة لمواجهة تحالف العدوان وأدواته .. لافتا إلى الإستمرار في أداء الرسالة التربوية رغم إستمرار القصف للمدارس والمنشآت التعليمية وكذلك إستمرار الحرب الإقتصادية.

كما أكدوا وقوفهم مع كل أبناء المحافظة وشرفاء الوطن من القوى السياسية والشخصيات الإجتماعية ووجهاء وأعيان المديرية التي ترفض أي تدخل لقوى العدوان والإحتلال وتفويت الفرصة عليهم للسيطرة على أي جزء من أرض اليمن ومنها السواحل والجزر اليمنية.

وأشاد التربويون ابلإنتصارات والإنجازات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية في جبهات العزة والشرف .

وناشدوا المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية وشرفاء وأحرار العالم بالعمل على إيقاف العدوان وفضح أعماله الإجرامية .

سبـأ
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