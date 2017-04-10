ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 10 - أبريل - 2017 الساعة 09:59:38م
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (9) لسنة 2017م بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية .
الكرملين:قصف الولايات المتحدة لسورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا
أعلن الكرملين أن توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى سورية أظهر عدم وجود رغبة لها في التعاون مع روسيا لانهاء الازمة السورية .
القطاع السمكي يتكبد خسائر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار جراء العدوان
عقدت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر اليوم مؤتمر صحفي حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم.
غداً.. مواجهات حاسمة في الجولة السادسة لبطولة القدم السباعية للشركات والمؤسسات
يحتضن ملعبا ناديي أهلي ووحدة صنعاء غدا الثلاثاء المباريات التسع للجولة السادسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كرة القدم السباعية للشركات والمؤسسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بمشاركة 21 فريقاً وزعت إلى ثلاث مجموعات.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يعزي العميد لخزع في وفاة نجله
ورشة خاصة بتعريف مشروع بريف لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة بأمانة العاصمة
الاطلاع على التجهيزات النهائية لتشغيل مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة
إختتام دورة خاصة ببرنامج المفتاح الدولي للحصول على منح دراسية دولية بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الاطلاع على التجهيزات النهائية لتشغيل مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة
[10/أبريل/2017]
الحديدة - سبأ :

 اطلعت اللجنة المكلفة بالإشراف على استكمال تجهيز وتشغيل مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة بالحديدة على التجهيزات والأعمال التي تم تنفيذها بموجب الاتفاق بين مؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية ومنظمة أدرا الألمانية استعدادا لتدشين العمل بالمستشفى.

كما اطلعت اللجنة خلال نزولها الميداني على المعدات والأجهزة التي تم توفيرها من قبل منظمة أدرا التي ستتولى تشغيل العيادات الخارجية (الأطفال- نساء وولادة - طب عام - أمراض نفسية وعصبية - أمراض مزمنة '' سكري، ضغط، أنيميا ''.

كما شملت التجهيزات قسم المختبر والصيدلية والسونار إضافة إلى أقسام استقبال حالات سوء التغذية ورعاية الحوامل والمرضعات وتنظيم الأسرة والرصد والتتبع للأمراض الوبائية والتوعية والإرشاد الطبي.

وأوصت اللجنة بتدشين العمل بالمستشفى على أن تتولى منظمة أدرا تشغيل العيادات الخارجية، فيما يتولى مكتب الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة البحث عن ممول لتشغيل أقسام الجراحة العامة وعمليات النساء والولادة ويوفر المكتب الكادر الطبي لتلك الأقسام.

رافق اللجنة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد الدبعي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة جابر الرازحي والمدير التنفيذي لمؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية عادل محمد اليزيدي.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يعزي العميد لخزع في وفاة نجله
ورشة خاصة بتعريف مشروع بريف لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة بأمانة العاصمة
إختتام دورة خاصة ببرنامج المفتاح الدولي للحصول على منح دراسية دولية بإب
تكريم 56 معلما بعزلة الأعروش بخولان
مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بعمليات للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح
رئيس المجلس السياسي الأعلى يقدم واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد عبدالله المؤيد
قافلة من أبناء رجام وذي مرمر بمديرية بني حيشيش للجيش واللجان الشعبية
وقفة لحرائر مديرية حريب القراميش بمأرب للتنديد بإستمرار العدوان
رئيس الوزراء يلتقي قيادة المجلس اليمني للتخصصات الطبية
قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين هيئة الإفتاء الشرعية اليمنية
العدوان السعودي على اليمن
مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بعمليات للجيش واللجان الشعبية بمديرية صرواح
[10/أبريل/2017]
قافلة من أبناء رجام وذي مرمر بمديرية بني حيشيش للجيش واللجان الشعبية
[10/أبريل/2017]
وقفة لحرائر مديرية حريب القراميش بمأرب للتنديد بإستمرار العدوان
[10/أبريل/2017]
شهداء وجرحى بغارات لطيران العدوان وقصف بأسلحة رشاشة لمناطق في صعدة
[10/أبريل/2017]
لقاء قبلي في وصاب السافل بمحافظة ذمار يعلن النفير العام في مواجهة العدوان
[10/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by