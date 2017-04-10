محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاطلاع على التجهيزات النهائية لتشغيل مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة الحديدة - سبأ :



اطلعت اللجنة المكلفة بالإشراف على استكمال تجهيز وتشغيل مستشفى كمران الخيري بمديرية المراوعة بالحديدة على التجهيزات والأعمال التي تم تنفيذها بموجب الاتفاق بين مؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية ومنظمة أدرا الألمانية استعدادا لتدشين العمل بالمستشفى.



كما اطلعت اللجنة خلال نزولها الميداني على المعدات والأجهزة التي تم توفيرها من قبل منظمة أدرا التي ستتولى تشغيل العيادات الخارجية (الأطفال- نساء وولادة - طب عام - أمراض نفسية وعصبية - أمراض مزمنة '' سكري، ضغط، أنيميا ''.



كما شملت التجهيزات قسم المختبر والصيدلية والسونار إضافة إلى أقسام استقبال حالات سوء التغذية ورعاية الحوامل والمرضعات وتنظيم الأسرة والرصد والتتبع للأمراض الوبائية والتوعية والإرشاد الطبي.



وأوصت اللجنة بتدشين العمل بالمستشفى على أن تتولى منظمة أدرا تشغيل العيادات الخارجية، فيما يتولى مكتب الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة البحث عن ممول لتشغيل أقسام الجراحة العامة وعمليات النساء والولادة ويوفر المكتب الكادر الطبي لتلك الأقسام.



رافق اللجنة مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد الدبعي ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة جابر الرازحي والمدير التنفيذي لمؤسسة كمران للتنمية والأعمال الإنسانية عادل محمد اليزيدي.

سبـأ [10/أبريل/2017]سبـأ