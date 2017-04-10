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إختتام دورة خاصة ببرنامج المفتاح الدولي للحصول على منح دراسية دولية بإب
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إختتام دورة خاصة ببرنامج المفتاح الدولي للحصول على منح دراسية دولية بإب
[10/أبريل/2017]
إب - سبأ :

 اختتمت بمجمع السعيد التربوي بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية خاصة ببرنامج المفتاح الدولي للحصول على المنح الدراسية الدولية، نظمها مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب والمنظمة الوطنية للنشء والشباب.

هدفت الدورة التي استمرت عشرة أيام إكساب 121 متدربا ومتدربة من خريجي البكالوريوس والماجستير والثانوية العامة، مهارات حول كيفية الحصول على المنح الدراسية في الخارج من خلال التخطيط الإستراتيجي الشخصي ومهارات إختيار مجال التخصص.

وفي الإختتام ثمن وكيل محافظة إب علي الزنم تنظيم الدورة في هذا المجال للحصول على منح دراسية في التخصصات المختلفة بالطرق العلمية السليمة .

وأشاد بدور مركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب والمنظمة الوطنية للنشء والشباب والداعمين في تبني وإقامة الدورة التدريبية الخاصة بالشباب الطامحين نحو العلم والمعرفة ورفع مستواهم العلمي .. مشيرا إلى حاجة الوطن لجيل مسلح بالعلم وإختيارهم لتخصصات تلبي إحتياجات السوق المحلي من العمالة المؤهلة والمدربة.

وأكد الوكيل الزنم دعم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لتطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية في المجالات المختلفة بإعتبارهم أساس نهوض وتطور المجتمع.

وألقيت كلمات من رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ونائب عميد ومركز التطوير وضمان الجودة بجامعة إب الدكتور العزي العقاب ومدير مستشفى المنار التخصصي إبراهيم محروس، استعرضت أهداف الدورة في التخطيط الإستراتيجي واختيارات التخصص وأنواع الإختبارات الدولية وآلية البحث الإليكتروني عن المنح الدراسية .

وتطرقت الكلمات إلى كيفية إجتياز إختيارات المقابلات الشخصية في السفارات وكيفية إعداد خطط الأبحاث ورسالات الحافز وغيرها من المواضيع التي تلقاها المشاركون من قبل 11 مدربا من الأكاديميين والمتخصصين في هذا الجانب.

وفي ختام الحفل الذي تخللته فقرات فنية، تم تكريم المبرزين وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والداعمين .

حضر الإختتام مستشار المحافظة حميد عنتر وعدد من أساتذة ودكاترة جامعة إب والمسئولين بالمحافظة والقيادات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني.

سبـأ
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